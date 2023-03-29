Эр-Рияд, , 10:56 — REGNUM Меморандум о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнёра по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утверждён кабинетом министров королевства, сообщает Саудовское агентство печати.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание правительства состоялось 28 марта, председателем на нём был король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Решение о вступлении Саудовской Аравии в ШОС принято на основе долгосрочного партнёрства королевства с Китаем. Такой шаг обсуждался в декабре 2022 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин находился в Эр-Рияде с визитом.

Получение статуса партнёра по диалогу — первый шаг Саудовской Аравии на пути к полноправному членству в ШОС в среднесрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандумы о партнёрстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией были подписаны в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявил о резком увеличении числа желающих присоединиться к БРИКС и ШОС.