Эр-Рияд, 29 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Меморандум о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнёра по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утверждён кабинетом министров королевства, сообщает Саудовское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Заседание правительства состоялось 28 марта, председателем на нём был король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Решение о вступлении Саудовской Аравии в ШОС принято на основе долгосрочного партнёрства королевства с Китаем. Такой шаг обсуждался в декабре 2022 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин находился в Эр-Рияде с визитом.

Получение статуса партнёра по диалогу — первый шаг Саудовской Аравии на пути к полноправному членству в ШОС в среднесрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандумы о партнёрстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией были подписаны в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявил о резком увеличении числа желающих присоединиться к БРИКС и ШОС.