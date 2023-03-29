Киев, , 10:43 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что целью Варшавы в украинском конфликте было ослабить страну и отобрать территории на западе. Такое мнение он выразил 29 марта в социальной сети.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что националисты Польши надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны. Он заявил, что националистические элементы Польши спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории.

«Цели Польши в этом конфликте были очевидны с самого начала: максимально ослабить Украину, для того чтобы попытаться впоследствии вернуть свои исконные земли в границах Речи Посполитой», — написал он, предположив, что в скором времени Польша сможет завершить свой «коварный план».

Азаров считает, что Варшава снабжает киевский режим оружием «в надежде максимально ослабить» как российскую, так и украинскую сторону.

«С последней задачей справиться не так уж и сложно: благодаря украинским коррумпированным чиновникам главный оружейный концерн «Укроборонпром»… уже ликвидирован и распродан иностранным компаниям», — добавил экс-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац заявил, что Западная Украина после завершения конфликта между Москвой и Киевом должна войти в состав государства с центром в Польше, созданного по примеру Речи Посполитой.