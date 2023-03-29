Москва, 29 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что жалеет о своих словах о том, что он не держится за свой пост. Об этом 29 марта он сказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Петр Ковалев/ТАСС Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

«Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да — следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются», — сказал Карпин.

При этом он добавил, что посыл остался бы тем же самым: «не держусь за место и готов к увольнению», причём везде, а не только в сборной России. По его словам, у него в карьере было достаточно увольнений.

«Не помню, кто именно сказал, что каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта. Сто процентов! И никакой трагедии не произойдёт», — отметил Карпин.

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Напомним, 25 марта на пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными России и Ирака Карпин сказал, что готов покинуть пост в случае поражения. Он заявил, что не держится за место в сборной, как и в «Ростове», несмотря на то, что ему нравится работа в обеих командах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал Карпина за безразличие к посту тренера сборной России по футболу. По его словам, главный тренер является лицом страны и должен быть примером достойного поведения.