Ярославль, 29 марта, 2023, 10:37 — ИА Регнум. 22-летний осуждённый за попытку поджога военкомата в Ярославской области также планировал совершить несколько терактов и вступить в ряды украинских террористов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации журналистов, в законную силу вступил приговор в отношении жителя Ярославской области Дениса Попова 2001 года рождения, который был приговорён к восьми годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса России.

По информации агентства, мужчину завербовали в ряды террористической организации для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов на территории России, а также для вступления в ряды украинских боевиков.

«По указанию своих кураторов фигурант в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, а также планировал проведение террористических актов в отношении административных зданий, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчину задержали летом 2022 года в ходе подготовки поджога военкомата в Ярославской области.

Как передавало ИА REGNUM, в Новосибирске также был задержан подозреваемый в попытке поджечь военкомат. По версии следствия, он бросил две бутылки с зажигательной смесью в окна здания военкомата, чем спровоцировал пожар площадью около 0,5 кв. метра. Тогда возгорание удалось оперативно ликвидировать, имущество военкомата и помещения не пострадали.