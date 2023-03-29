Москва, 29 марта 2023, 10:37 — REGNUM Идея организовать спецтрибунал против России из-за спецоперации на Украине служит развлечением для Соединённых Штатов Америки. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© MAXIM SHEMETOV/EPA/POOL/ТАСС

Ранее замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в Вашингтоне поддерживают идею об учреждении специального трибунала по «агрессии против Украины». Такой суд, отметил он, должен находиться в одной из европейских стран.

«Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу», — сказал Рябков, комментируя заявление представителя Госдепа.

Сторонники США повторяют эту речовку, такие у них развлечения, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный Запад не оставляет идеи создать некий механизм для привлечения России к ответственности за спецоперацию на Украине. Ранее её предложили американские политики. Москва, как заявлял президент Владимир Путин, начала спецоперацию для защиты людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.