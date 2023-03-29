Дипломат Рябков раскритиковал идею США создать трибунал по Украине

Москва, , 10:37 — REGNUM Идея организовать спецтрибунал против России из-за спецоперации на Украине служит развлечением для Соединённых Штатов Америки. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © MAXIM SHEMETOV/EPA/POOL/ТАСС

Ранее замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в Вашингтоне поддерживают идею об учреждении специального трибунала по «агрессии против Украины». Такой суд, отметил он, должен находиться в одной из европейских стран.

«Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу», — сказал Рябков, комментируя заявление представителя Госдепа.

Сторонники США повторяют эту речовку, такие у них развлечения, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный Запад не оставляет идеи создать некий механизм для привлечения России к ответственности за спецоперацию на Украине. Ранее её предложили американские политики. Москва, как заявлял президент Владимир Путин, начала спецоперацию для защиты людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.