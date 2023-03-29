Белгород, 29 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат ВСУ безуспешно атаковал резервуар газонасосной станции в Белгороде. Об этом 29 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации источника, в ночь на 29 марта начинённый взрывчаткой беспилотник неустановленного типа залетел на территорию России, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Его целью была газонасосная станция «Газэнергосеть».

Но резервуар, куда целился дрон, оказался пустым, газа в нём не было. В результате взрыва не произошло, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Киреевске Тульской области взорвался беспилотник, в результате чего пострадали три человека. На месте взрыва образовалась большая воронка.

По меньшей мере восемь частных домов оказались повреждены. На месте инцидента нашли обломки БПЛА Ту-141 «Стриж».