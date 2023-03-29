Вашингтон, 29 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден уверен, что кризис в банковской сфере постепенно сходит на нет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я думаю, что мы сделали всё необходимое», — сказал американский лидер журналистам после мероприятия в Северной Каролине, выразив уверенность, что ситуация налаживается.

Он добавил, что власти внимательно следят за развитием событий. По словам Байдена, администрация сделала всё возможное, чтобы страна могла справиться с кризисом.

Тем не менее президент выразил сомнение по поводу того, что Конгресс одобрит законодательные меры в ответ на сложившуюся ситуацию.

Ранее Джо Байден призвал вернуть жёсткие меры регулирования банковской сферы, отменённые при его предшественнике Дональде Трампе. Он призвал ввести более жёсткие наказания для руководства финансовых институтов. Однако предполагается, что эти инициативы не будут реализованы из-за того, что большую часть мест в палате представителей занимают республиканцы.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с банкротством еще не менее 50 банков, пока американские власти не решат структурные проблемы в экономике. Он считает, что сложившаяся ситуация в банковской системе США имеет сходство с крахом Lehman Brothers, обанкротившимся в 2008 году, из-за чего в мире начался финансовый кризис.

Между тем, по мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, кризис в финансовой системе Соединённых Штатов на фоне банкротства ряда банков служит показателем потери доверия глобального бизнеса к доллару.