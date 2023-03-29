Гудермес, Чечня, 29 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после ликвидации двоих боевиков в городе Гудермесе. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба следственного управления СК России по Чеченской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По данным следствия, ночью в Гудермесе правоохранители проверяли оперативную информацию о присутствии неустановленных вооружённых лиц в одном из частных домов. Силовики потребовали, чтобы вооружённые люди сложили оружие и сдались, но те открыли огонь.

Нападавшие уничтожены ответным огнём полицейских. Их личности установлены. Это местные жители 1963 и 1989 годов рождения, которые приходятся друг другу родственниками.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ. С места происшествия изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, обстоятельства преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успешной спецоперации силовиков по ликвидации преступников в Гудермесе. Операция не заняла и 20 минут, отметил он.