Москва, , 10:10 — REGNUM Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России социальные пенсии повысят на 3,3%. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Госдумы в своём телеграм-канале.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель Госдумы рассказал о законах, вступающих в силу в апреле.

«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%», — говорится в публикации.

Спикер Госдумы пояснил, что в результате рост будет выше темпа инфляции. Эти изменения коснутся порядка четырёх миллионов пенсионеров, которые получают пенсии по потере кормильца, по инвалидности и др. Он добавил, что также повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.

По словам Володина, важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами материнского капитала.

«Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Володина, единственным способом защититься от кризиса является дедолларизация экономик стран.