Москва, , 10:03 — REGNUM Решение Соединённых Штатов не передавать России уведомления по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является злостным невыполнением договора, поскольку Вашингтон официально не приостанавливал участие в нём. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Карпухин/ТАСС

«США, в отличие от России, официально не приостанавливали со своей стороны действие Договора. Соответственно, они обязаны в полном объёме выполнять его положения», — сказал он РИА Новости.

Дипломат уточнил, что непередача России «тех или иных данных расширяет список нарушений ДСНВ Вашингтоном».

«То есть американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону», — заключил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил, что Вашингтон 27 марта запросил у Москвы регулярный обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), но якобы получил отказ.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на сегодняшний день не имеет никаких контактов с Соединёнными Штатами по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон. В МИД РФ сообщали, что Россия представляла юридические обоснования приостановки ДСНВ, которые полностью соответствуют Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Решение российской стороны было вызвано существенным нарушением договора со стороны США.