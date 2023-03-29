Москва, 29 марта, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключает, что может начать работать гуманитарный коридор между Украиной и Россией через Турцию. Об этом 29 марта пишет РИА Новости.

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

В январе в Турции состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов России, Турции и Украины. Тогда президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что в связи с ситуацией на Украине руководство страны поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых и готово взять на себя их лечение.

«Я не исключаю, что такой гуманитарный коридор при необходимости может заработать», — приводит агентство слова Москальковой.

Омбудсмен также не исключила того, что, возможно, возникнут такие ситуации, при которых нужно будет перемещать гражданских лиц и с помощью Турции.

Москалькова пояснила, что такой вариант был рассмотрен при возвращении гражданских моряков России, которых ранее удерживала Украина.

«Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена предложить выдавать соотечественникам российские паспорта в зарубежных посольствах.