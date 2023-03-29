Киев, 29 марта, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Истинные причины удержания Вооруженными силами Украины (ВСУ) Артёмовска, невзирая на огромные потери, раскрыл украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP) 29 марта. По его словам, в случае поражения в Бахмуте (украинское название Артёмовска) Киев быстро столкнётся с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Потеря Бахмута (украинское название Артёмовска) будет означать политическое поражение и может привести к общему поражению в конфликте», — цитирует украинского президента AP.

Киев панически боится поражений, и Зеленский не скрывает: от успехов украинской армии на фронте зависит уровень поддержки Запада. Ранее он назвал город «Фортеция Бахмут» (крепость Бахмут) и пообещал сражаться за него до конца. «Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил украинский лидер.

Бои за Артёмовск, расположенный севернее Горловки, идут с августа 2022 года. Специалисты НАТО и Пентагона неоднократно советовали Киеву вывести войска из города. По их мнению, с военной точки зрения удерживать его нет смысла. Артёмовск, по сути, превратился в большую «мясорубку» для украинских сил, вынужденных вести тяжелейшие бои в невыгодных для себя условиях.

Артёмовск стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, к этому привело решение украинского президента Владимира Зеленского загнать как можно больше киевских военных в город, заявил 25 марта бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

По оценке подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, только на минувшей неделе (20–26 марта 2023 года. — Прим. ИА REGNUM) потери ВСУ под Артёмовском составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными. В городе Часов Яр морги отказываются принимать тела погибших украинских военных из-за больших потерь под Артёмовском.

«Пленных берем часто, и в основном это украинцы. Иностранцев мы всегда находим только убитыми — без рук и голов. Нацики сами отрезают головы и руки убитым наемникам, чтобы мы их потом не смогли опознать», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM замкомандира одного из штурмовых подразделений, «работающих» на передовой в Артёмовске. Собеседника зовут Андрей, он родом из Перми.

Как сообщает The Times, ежедневно ВСУ теряют 100–200 бойцов в боях за Артёмовск. По данным RT, безвозвратные потери украинских сил в городе могут достигать 33–35 тыс. человек в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что потеря Бахмута будет означать политическое поражение Украины и может привести к проигрышу в конфликте, президент Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press. По его словам, «потеря в любом месте на данном этапе войны может поставить под угрозу импульс Украины».