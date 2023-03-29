Киев, , 10:00 — REGNUM Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре, покинуть которую по требованию украинских властей должны 29 марта монахи канонической Украинской православной церкви. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале УПЦ.

Верующая женщина в Киево-Печерской лавре © Артем Геодакян/ИТАР-ТАСС

Ранее министерство культуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды монастыря. Комиссия по приёмке имущества заповедника должна приступить к работе 30 марта.

«Киево-Печерская лавра сейчас. С самого утра сотни верующих Украинской православной церкви собрались на молитву», — сообщили в УПЦ и опубликовали фотографии из лавры.

На снимках видны прихожане, заполнившие храмы и собравшиеся на территории комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти заявили, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Синод УПЦ 23 марта призвал высших иерархов, священнослужителей и прихожан защитить право канонической церкви находиться в Киево-Печерской лавре.