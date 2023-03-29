Москва, 29 марта, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Власти Украины сами превратили Артёмовск в своего рода символ, в этом заключается их трагическая ошибка. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что Россия бережёт живую силу и гражданское население, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всю мощь.

«Что касается украинской стороны, то они сами превратили Артёмовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка», — сказал он в интервью РИА Новости.

Полянский уточнил, что теперь Киев бросает «всё больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район».

«Мы считаем это абсолютно бесполезным, но Украине решать, что делать. В любом случае судьба Артёмовска, думаю, уже предопределена», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами России.

По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские военные практически полностью зачистили промзону на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов.