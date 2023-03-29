Москва, 29 марта, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предложило содействие осуждённых в изготовлении и поставке продукции для нужд государственной корпорации «Ростех». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

По информации журналистов, такое предложение сделал в январе директор ФСИН Аркадий Гостев в письме руководителю госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову.

Издание сообщает, что госкорпорация «Ростех» направила письмо входящим в её периметр предприятиям на рассмотрение.

Журналисты отмечают, что, по словам собеседника из Ростеха, сейчас прорабатываются возможности такого сотрудничества по многим направлениям, при этом по каким именно направлениям идет проработка, собеседник не уточнил.

Отмечается, что исправительные учреждения могут поставлять тару, спецодежду, а также оказывать помощь в строительстве объектов.

Как передавало ИА REGNUM, Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова, который входит в госкорпорацию «Ростех», наращивает выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М.