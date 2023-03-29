Дипломат Полянский: Киев и Анкара промолчали перед продлением зерновой сделки на 60 дней

Москва, , 09:39 — REGNUM Украина и Турция не уведомляли Россию о несогласии с продлением черноморской зерновой сделки на 60 дней, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия 18 марта продлила «продуктовую сделку» на 60 дней. Если две другие стороны, украинская и турецкая, не были согласны с этим, им следовало уведомить Москву в письменной форме. Это означало бы прекращение сделки, отметил дипломат.

«Но этого не произошло. То есть если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней», — сказал Полянский.

По словам дипломата, российский экспорт блокируется. Европейские страны и США должны предупредить компании, чтобы те не боялись санкций. При этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш старается делать всё от него зависящее для выполнения обеих частей сделки, российской стороне не в чем упрекнуть его команду.

Однако реальных результатов на данном этапе нет. Россия достаточно терпелива. Москва согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, что предусмотрено в тексте соглашения, сказал Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, продуктовую, или зерновую, сделку представители России, Турции, Украины и ООН заключили 22 июля 2022 года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, в том числе из Одессы. Совместный координационный центр в Стамбуле согласовывает движения судов. Истекавший 18 ноября договор был автоматически продлён до 18 марта, так как возражений ни от одной из сторон не было. Договорённость предполагает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, но Москва отмечала, что это положение выполнено не было. В ООН заверяли о снятии ограничений.