Донецк, 29 марта, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Военные ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 29 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:45 ВСУ обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелитополе Запорожской области была прекращена подача электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ, сейчас специалисты проводят восстановительные работы.