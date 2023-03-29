Тында, Амурская область, , 09:07 — REGNUM Водителя, которого заподозрили в совершении ДТП, в результате которого были сбыты двое детей в Тынде Амурской области, арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного управления Следственного комитета по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 25 марта. Десятилетняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП, 13-летнего мальчика доставили в медучреждение в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что водитель с места происшествия скрылся, позже он был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В понедельник ему назначена мера пресечения — его арестовали на два месяца. Содержится он в изоляторе в Тынде», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что расследование данного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как передавало ИА REGNUM, в Сердобском районе Пензенской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое были госпитализированы.