Тында, Амурская область, 29 марта 2023, 09:07 — REGNUM Водителя, которого заподозрили в совершении ДТП, в результате которого были сбыты двое детей в Тынде Амурской области, арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного управления Следственного комитета по региону.

ДТП
ДТП
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 25 марта. Десятилетняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП, 13-летнего мальчика доставили в медучреждение в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что водитель с места происшествия скрылся, позже он был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В понедельник ему назначена мера пресечения — его арестовали на два месяца. Содержится он в изоляторе в Тынде», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что расследование данного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как передавало ИА REGNUM, в Сердобском районе Пензенской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое были госпитализированы.