МИД КНР прокомментировал предложение Зеленского встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином

Киев, , 09:50 — REGNUM МИД КНР прокомментировал информацию о желании украинского президента Владимира Зеленского встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на Украине. В официальном сообщении на этот счет сказано: «Мы поддерживаем общение с украинской стороной, о возможной встрече информации нет».

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Зеленский высказал намерение встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином в интервью Associated Press:

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним еще до полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, больше чем на один год, мы [не общались]».

Председатель КНР Си Цзиньпин побывал с официальным визитом в России 20–22 марта. В первый день приезда встреча с российским президентом Владимиром Путиным проходила в неформальной обстановке и длилась более 4,5 часа. В это время Зеленский, по его словам, отправлял председателю КНР предложение о проведении беседы по дипломатическим каналам, но не получал от китайской стороны ответа о сотрудничестве или встрече. Газета Japan News указала, что украинский президент попросил тогда Китай поддержать план мирного урегулирования военного конфликта, предложенный Киевом в ноябре 2022 года.

Евросоюз подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Зеленским, написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС. Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. Но 24 марта МИД Китая сообщил, что не знает о возможности разговора Си Цзиньпина с Зеленским. Страны ЕС всё чаще стали выдавать желаемое за действительное.

Тем временем в США одним из показателей деградации отношений с Китаем называют отказ Си Цзиньпина разговаривать с Байденом по телефону. Китай не проявил интереса к предложению США о разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина, отмечает Reuters. В публикации сказано, что Байден пять недель назад заявил о желании связаться с господином Си в связи с уничтожением китайского аэростата в небе над США.

В то же время европейские лидеры массово готовятся к визитам в Китай. Президент Франции Макрон планирует посетить КНР в сопровождении главы Еврокомиссии, сообщает Politico. Визит запланирован на 4 апреля. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его визит в Китай запланирован на 30–31 марта.

Очевидно, что ЕС обеспокоен мирными инициативами Китая, в Европе легкая паника после поездки Си Цзиньпина в Москву. Об этом прямо заявил Макрон в ходе закрытой встречи в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины хотели бы организовать встречу Владимира Зеленского и председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом украинский лидер заявил в интервью Associated Press. Он уточнил, что в 2022 году у него не было никаких контактов с председателем КНР.