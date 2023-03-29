Луганск, 29 марта, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Фермерам в Харьковской области приходится перевозить боеприпасы для ВСУ на своём транспорте. Об этом сообщил 29 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что киевский режим в принудительном порядке заставил фермерские хозяйства выделить транспорт для нужд украинской армии. Теперь фермерам приходится чередовать перевозку семенного материала и удобрений с транспортировкой боекомплекта.

«Под видом весенне-полевых работ украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов на купянском направлении», — написал Марочко в телеграм-канале.

Ранее Марочко проинформировал об активных работах украинских войск на берегу реки Оскол южнее Купянска. Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ активно минируют берег и возводят у реки дополнительные укрепрайоны.