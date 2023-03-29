Москва, , 08:56 — REGNUM Позиция России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) останется неизменной, независимо от того, продолжит ли Вашингтон передавать Москве уведомления по договору или нет, заявил 29 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По его словам, решение Соединённых Штатов не передавать Москве уведомления по ДСНВ является злостным невыполнением ДСНВ, поскольку Вашингтон официально не приостанавливал участие в нём.

Дипломат также добавил, что у США не получится переложить ответственность на Россию в ситуации вокруг ДСНВ, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва согласится вернуться к обсуждению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений только при условии, что США откажутся от своего враждебного курса.