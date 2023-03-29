Москва, 29 марта, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Позиция России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) останется неизменной, независимо от того, продолжит ли Вашингтон передавать Москве уведомления по договору или нет, заявил 29 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс»

По его словам, решение Соединённых Штатов не передавать Москве уведомления по ДСНВ является злостным невыполнением ДСНВ, поскольку Вашингтон официально не приостанавливал участие в нём.

Дипломат также добавил, что у США не получится переложить ответственность на Россию в ситуации вокруг ДСНВ, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва согласится вернуться к обсуждению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений только при условии, что США откажутся от своего враждебного курса.