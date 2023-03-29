Москва, 29 марта, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на купянском направлении уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом 29 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Евгений Биятов/РИА Новости Орудие 2С5 «Гиацинт-С» ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ

По его словам, на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 92-й и 14-й отдельных механизированных бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны.

«Сорвали три переброски резервов в районе населенных пунктов Гряниковка, Масютовка», — приводит ТАСС его слова.

Он также добавил, что, помимо этого, артиллеристы уничтожили минометный расчёт около населённого пункта Масютовка, а также склад боеприпасов ВСУ около населённого пункта Берестовое.

Уточняется, что огнём самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» около населённых пунктов Берестовое и урочище Волчье были уничтожены гаубица Сrab польского производства и самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ активно минируют берег реки Оскол к югу от города Купянска Харьковской области, а также возводят там дополнительные укрепрайоны.