Новосибирск, , 08:48 — REGNUM Суд в Новосибирской области признал вину бывшего депутата Сергея Мамонтова, сбившего на автомобиле шестилетнего мальчика, и приговорил его к исправительным работам. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба прокуратуры региона.

Судебный приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

В октябре 2022 года в Татарском районе Мамонтов, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбил и переехал ребёнка. Он вышел из машины, попытался поднять мальчика, затем вернулся за руль и уехал. Медиков вызвали прохожие, мальчика позднее доставили на лечение в Новосибирск. В ноябре его выписали из больницы.

Мировой суд Татарского судебного района признал 67-летнего экс-депутата виновным по статье о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии (ст. 125 УК РФ). Мамонтову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года суд закрыл дело Мамонтова за примирением сторон, однако прокуратура обжаловала это решение. Мамонтова освободили от должности депутата Татарского района и исключили из партии «Единая Россия».