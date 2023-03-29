Дипломат Полянский: Москва ожидает запуска Гутерришем арбитража против США в связи с проблемой виз

Москва, , 08:39 — REGNUM Москва надеется, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ближайшее время запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам из России, которые намерены осуществлять работу в постпредстве РФ при организации. Об этом 29 марта заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Штаб-квартира ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее», — приводит РИА Новости его слова.

Дипломат добавил, что проблемы накапливаются и они не решаются так, как должны решаться в соответствии с буквой и духом соглашения о принимающей стране.

Он уточнил, что объём нарушений со стороны Вашингтона соглашения о государстве пребывания не только в отношении Российской Федерации, но и в отношении других стран достаточен для того, чтобы добиваться арбитража, который предусмотрен данным соглашением.

Как передавало ИА REGNUM, США отказались выдавать въездную визу заместителю министра труда и социальной защиты России Алексею Вовченко. При этом Вашингтон выдал разрешение на въезд в США министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу. Виза Смотричу была выдана, несмотря на то, что заявление израильского чиновника о желании уничтожить целый палестинский город вызвало большой международный скандал.