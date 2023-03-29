Военный эксперт Марочко: ВСУ минируют берег реки Оскол южнее Купянска

Луганск, , 08:31 — REGNUM Украинские войска активно минируют берег реки Оскол к югу от города Купянска Харьковской области, а также возводят там дополнительные укрепрайоны. Об этом сообщил 29 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Противотанковая мина, заложенная ВСУ © Виктор Антонюк/РИА Новости

Он отметил, что в район Купянска прибыли дополнительные украинские инженерные подразделения. Они начали устанавливать минные заграждения вдоль реки Оскол и дооборудовать укрепрайоны. Ранее вдоль берега уже работали сапёры ВСУ, но их было мало.

«Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО», — написал Марочко в телеграм-канале, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко проинформировал о переброске украинской военной техники в Харьковскую область. Колонны идут через Купянск, затем направляются либо в сторону Новосёловского, либо в сторону Изюма.