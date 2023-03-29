Мелитополь, , 08:26 — REGNUM В Мелитополе Запорожской области прекращена подача электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ, сейчас специалисты проводят восстановительные работы. Об этом 29 марта сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Последствия обстрела Мелитополя (с) РИА Новости

Рано утром ВСУ обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе. Информация о пострадавших не поступала.

По словам Рогова, в результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры.

«Город аварийно обесточен после обстрела», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта ВСУ применили РСЗО HIMARS для обстрела колледжа в Мелитополе.