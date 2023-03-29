Луганск, 29 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Украинские войска стали чаще применять реактивную артиллерию западного образца на луганском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 29 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Противник усилил применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в зоне ответственности Второго армейского корпуса МО РФ. Украинские войска пытаются наносить удары и по прифронтовым районам, и по отдалённым от линии фронта населённым пунктам ЛНР, отметил эксперт, ссылаясь на собственные источники.

«Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО российскими средствами противовоздушной обороны выпущенные американские боеприпасы практически все перехватываются и уничтожаются», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Марочко проинформировал, что ВСУ стали намного активнее применять беспилотники на луганском участке фронта.