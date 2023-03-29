Москва, 29 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заверил, что военнопленные ВСУ, которых Киев не обменивал, будут возвращены домой, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Ранее Москалькова заявила, что Киев отказался менять 70 военных ВСУ на российских пленных, и опубликовала данные этих украинских военнослужащих.

«В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта военнослужащий ЛНР по имени Виталий рассказал, что украинские военные пытают пленных электрическим током. Также он отметил, что его перевозили с завязанными глазами с места на место, где после допрашивали и били тяжёлым предметом.