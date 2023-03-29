Киев, , 08:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 29 марта сообщает Apnews.

Си Цзиньпин © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Мы готовы видеть его здесь», — приводит агентство его слова.

Зеленский добавил, что он хочет переговорить с Си Цзиньпином.

Он уточнил, что в 2022 году у него не было никаких контактов с председателем КНР.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2023 года в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Во время визита китайского лидера в Москву было подписано несколько документов, включая план развития основных направлений сотрудничества до 2030 года в восьми сферах, включая финансовую, торговую и энергетическую.