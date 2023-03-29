Вашингтон, 29 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал об отношениях с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, они дружеские, но строгие. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

Gage Skidmore Трамп

Трамп пояснил, что не любит хвастаться такими вещами, но при его правлении Путин якобы понимал, что нельзя начинать спецоперацию на Украине. А вот при нынешнем американском лидере российский глава начал военные действия.

«Путин никогда бы не поехал на Украину. Я с ним говорил об этом и сказал: «Лучше не делай этого». И он не стал бы, у нас состоялась очень дружеская беседа по поводу этой темы — о том, что на Украину нельзя», — пояснил Трамп изданию.

Бывший президент добавил, что «Путин знал, что не стоит со мной возиться».

Как сообщало ИА REGNUM, решить украинский конфликт за 24 часа путём «очень простых переговоров» пообещал Трамп в случае победы на выборах. Вину за начало конфликта он ожидаемо возложил на Байдена.