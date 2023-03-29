Симферополь, 29 марта, 2023, 08:05 — ИА Регнум. В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили 29 марта в региональном главном управлении МЧС РФ.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«В связи с ухудшением погодных условий (ветер до 18 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 марта, в Севастопольской бухте было временно остановлено движение паромов и катеров из-за сильного ветра.