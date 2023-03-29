Вашингтон, 29 марта, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Запад напуган решением Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Соответствующее заявление подполковника армии США Дэниела Дэвиса опубликовано в статье американского издания 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

По словам военного, объявление президента России Владимира Путина о размещении оружия в Белоруссии стало ещё одним шагом, при этом на Западе многие отвергают это действие как пустую риторику.

«Игнорирование «слона» в комнате может привести к мрачному катастрофическому исходу для Запада», — считает Дэвис.

По его мнению, у США нет «козыря» для победы над Россией, а у Путина на каждое решение Запада имеется «соответствующий ядерный туз».

Пользуясь военным преимуществом, Москва навязывает Западу свои правила, резюмировал подполковник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден обеспокоен решением России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.