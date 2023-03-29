Благовещенск, , 07:50 — REGNUM В Амурском областном онкологическом центре пациент покончил с собой. Прокуратура направила требование о проведение внеплановой проверки в Росздравнадзор Приамурья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Палата Ugmk.com

Установлено, что ночью 29 марта в областном онкодиспансере в Благовещенске 65-летний мужчина совершил самоубийство. Его тело нашли в реанимации.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой 26 марта.