Лобода соскучилась по сытой жизни и признала, что в России перед ней были открыты все двери

Киев, , 07:32 — REGNUM Украинская певица Светлана Лобода вспомнила о заработках и сытой жизни в России, говорится 29 марта в телеграм-канале российского журналиста и телеведущего Руслана Осташко.

Светлана Лобода Daniel Kruczynski

Певица ностальгирует о том, что в России она была «артисткой номер один и зарабатывала большие деньги».

«Передо мной были открыты все двери», — сказала в опубликованном видео артистка.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженка Украины Светлана Лобода в феврале 2022 года публично высказалась против российской спецоперации и отменила все свои концерты на территории России. Это не помешало ей попасть в список «нежелательных звёзд» на родине. Теперь Лобода проживает в Латвии.