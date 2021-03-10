29 Марта
 
9:21

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов

Военные ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 29 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

9:20

В "Росэнергоатоме" сообщили об устранении последствий обстрелов ВСУ на ЗАЭС. Там также создали конструкцию для обеспечения целостности хранилища отработанных ядерных отходов, сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

На 29 марта запланирована вторая поездка Гросси на ЗАЭС. Он собирается проверить уровень безопасности на станции и определить, нужно ли защищать ее в условиях боевых действий. МАГАТЭ также намерено обеспечить регулярную ротацию своих экспертов на объекте после задержки смены инспекторов почти на месяц.

9:19

Военкор Сладков заявил, что 50 тысяч северокорейских спецназовцев готовы отправиться на войну на Украину.

По его словам, «на подходе» еще 800 тысяч бойцов из КНДР. Эту информацию он получил от председателя Совета ветеранов корейской войны Андрея Шина, который, как утверждается, разговаривал с родной сестрой Ким Чен Ына. Та, говорит Сладков, сказала: «Мы с Россией в одном окопе, 800 тысяч за один день написали заявления!»

9:13

Сдача Артёмовска может привести к поражению Украины в конфликте, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).

«Потеря Бахмута (украинское название Артёмовска) будет означать политическое поражение и может привести к общему поражению в конфликте», — цитирует украинского президента AP.

Также украинский лидер признал, что потеря Бахмута обрушит на Украину давление со стороны всего международного сообщества. Россия же при таком развитии событий получит преимущество в плане призывов от западных партнеров к Украине сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы.

«Если Украина потеряет Бахмут (Артёмовск), то иностранные партнёры попробуют склонить Киев к «неприемлемым компромиссам» с Россией, а украинцы могут потребовать заключения мира», — заявил Зеленский.

9:09

Подразделения ВСУ, дислоцированные на купянском направлении, используют сельхозмашины для прикрытия, чтобы перевозить боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

9:09

В Мариуполе обесточена только часть города и некоторые близлежащие населенные пункты. В результате обстрела ВСУ повреждения получила одна из опор ЛЭП в районе Мелитопольской электростанции, начался локальный пожар. На месте работают оперативные службы. Последствия обстрела уже ликвидируют.

9:08

Президент США Джо Байден считает, что российское тактическое ядерное оружие еще не размещено на территории Белоруссии, но обеспокоен заявлениями относительно данных планов. Об этом американский лидер заявил после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина.

Байден, слова которого привел пресс-пул Белого дома, сказал, что пока не ознакомился с заявлениями российской стороны относительно этого. «Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — добавил он. Президент США также подчеркнул: «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете».

9:05

Украинских фермеров заставили перевозить боеприпасы на зерновозах

Фермерам в Харьковской области приходится перевозить боеприпасы для ВСУ на своём транспорте. Об этом сообщил 29 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Под видом весенне-полевых работ украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов на купянском направлении», — написал Марочко в телеграм-канале.

9:02

#ГероиZ. Иллюстрация Минобороны РФ.

8:46

ВС России уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ

Вооружённые силы России на купянском направлении уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом 29 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 92-й и 14-й отдельных механизированных бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны.

8:31

ВСУ минируют и укрепляют берег реки Оскол южнее Купянска

Украинские войска активно минируют берег реки Оскол к югу от города Купянска Харьковской области, а также возводят там дополнительные укрепрайоны. Об этом сообщил 29 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО», — написал Марочко в телеграм-канале, ссылаясь на собственные источники.

8:26

В Мелитополе отключили электроснабжение после обстрела со стороны ВСУ

В Мелитополе Запорожской области прекращена подача электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ, сейчас специалисты проводят восстановительные работы. Об этом 29 марта сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:22

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО в ходе проведения спецопеарции. При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ. Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника.

Каждый вылет вертолётной ударной группы не похож на предыдущий. Чтобы запутать противника, используются обходные маршруты, а ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки.

8:21

Киев стал чаще применять западные РСЗО на луганском направлении

Украинские войска стали чаще применять реактивную артиллерию западного образца на луганском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 29 марта в своём телеграм-канале.

«Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО российскими средствами противовоздушной обороны выпущенные американские боеприпасы практически все перехватываются и уничтожаются», — добавил Марочко.

8:20

Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная и очень нестабильная — глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии Reuters.

С момента начала войны АЭС отключалась от внешнего источника питания шесть раз, что вынуждало аварийные дизель-генераторы включаться для охлаждения её реакторов.

Уровень воды, поступающей из резервуара и используемый для охлаждения реакторов, низкий и нестабильный.

8:19

Зеленский скоро может посетить Варшаву, но в МИД Польши анонсировать этот визит не будут из-за «мер безопасности».

«Я думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем предвосхищать факты», — сказал заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

8:19

Размещение тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии не повлияет кардинально на ядерный баланс в Европе — бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, российские ракеты уже размещены в Калининградской области, которая гораздо западнее Белоруссии.

8:15

Стала известна судьба пленных ВСУ, которых Киев не хотел менять

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заверил, что военнопленные ВСУ, которых Киев не обменивал, будут возвращены домой, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

8:13

Yeni Safak: возомнившие себя империей США рухнут

США, которые называют себя «американской империей», ждёт крах, как это случилось с Древним Римом. Свои предположения высказал обозреватель турецкого ежедневника Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

8:12

Дроны США вынуждены держаться на расстоянии от Крыма после инцидента с MQ-9

Американские разведывательные аппараты вынуждены не приближаться к Крыму ближе чем на 75 километров после падения в Чёрное море беспилотника. Это негативно сказывается на качестве получаемых США данных, сообщило CNN.

8:11

Украина, пользуясь поставками западного оружия, имеет «очень хорошие шансы» осуществить успешное контрнаступление этой весной. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин. Заявление было сделано во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

Он утверждает, что сейчас у Украины «значительное преимущество» по сравнению с российскими силами, хотя линия фронта то и дело менялась то в одну, то в другую сторону.

8:10

Трамп рассказал о дружеской беседе с Путиным по поводу начала спецоперации

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал об отношениях с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, они дружеские, но строгие.

Трамп пояснил, что не любит хвастаться такими вещами, но при его правлении Путин якобы понимал, что нельзя начинать спецоперацию на Украине. А вот при нынешнем американском лидере российский глава начал военные действия.

8:10

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — заявил Зеленский в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, добавив, что в течение всего 2022 года не имел каких-либо контактов с китайским лидером.

8:08

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», «Бук-М3», «Бук-М2» и С-350 «Витязь» способны бороться с управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые стали применять боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, украинские военные запускают эти боеприпасы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он отметил, что снаряд GLSDB — это авиационная бомба с двигателем, которая способна лететь самостоятельно, выходя на определённую высоту, а затем поражать необходимые цели.

«Тут надо использовать ту же номенклатуру ЗРК, которые используются против HIMARS», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

8:06

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что украинские военнопленные, которых Украина не обменивала, будут возвращены на родину.

Ранее Москалькова заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных и опубликовала данные этих украинских военнослужащих.

7:44

В Пентагоне уверяют, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ

Накануне Вашингтон запросил у Москвы регулярный обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), но получил отказ, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб.

7:43

Власти США поддерживают идею создания специального трибунала по Украине за российскую спецоперацию. Об этом заявил 28 марта журналистам замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Читайте также: В США поддержали идею учреждения спецтрибунала для России по Украине

7:41

Украинские генералы жалуются на то, что у российских ВКС появилось новое высокоточное оружие огромной разрушительной силы, которое ранее не применялось в зоне СВО.

По их словам, на этой неделе во время ударов с воздуха по объектам в Сумской области российские летчики использовали высокоточные управляемые авиационные боеприпасы типа американских JDAM — планирующих авиабомб фирмы Boeing.

Цитата «МК».

7:40

The Guardian: танкисты ВСУ не хотят возвращаться домой из Великобритании

На военных полигонах Великобритании украинские танкисты проходили обучение по управлению западной техникой и поражению целей. По словам военного инструктора Джона Батлера, украинские солдаты пренебрежительно относились к обучению, многие сбегали и практически сразу отказывались возвращаться на родину.

7:38

Российские подразделения уничтожили колонну украинской армии, которая пыталась контратаковать в районе Артёмовска. Кадры разгрома подразделения ВСУ публикует Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что на видео попал удар артиллерии по колонне пикапов ВСУ, в усиление которой были приданы танк и боевые машины пехоты.

7:37

ВСУ получили БТР Stryker, которые опрокидываются от своего выстрела

В минобороны Украины заявили, что ВСУ начали получать от западных союзников бронетехнику для контрнаступления в зоне спецоперации. На вооружение украинские подразделения якобы уже получили танки Challenger 2, БТР Stryker, БМП Marder и бронированные автомобили Cougar.

7:36

ВСУ могут нанести удар на Токмак (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

7:35

Посольство РФ: США всячески пытаются скрыть теракты на газопроводах

Соединённые Штаты всячески пытаются помешать проведению независимого расследования терактов на «Северных потоках». С соответствующим заявлением 29 марта выступила российская дипмиссия в Вашингтоне.

7:34

Лавров: контакты между Россией и США по ДСНВ не ведутся

Россия на сегодняшний день не имеет никаких контактов с Соединёнными Штатами по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 28 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

7:33

Франция планирует в два раза увеличить поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов Киеву, заявил министр обороны Себастьен Лекорню. Поставки начнут осуществлять уже в ближайшие дни, и каждый месяц обещают передавать на нужды ВСУ до двух тысяч снарядов.

7:32

Мелитополь обесточен после обстрела со стороны ВСУ. В городе повреждены объекты системы электроснабжения.

Помимо него, подача света прекращена в ближайших посёлках. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб.

7:31

Украина получит очередной кредит — Канада через МВФ выделит Киеву $1,76 млрд. В проект федерального бюджета на следующий финансовый год Канада внесла статью расходов в виде кредита на $1,76 млрд, которые Киев получит через МВФ. В проекте также указывается, что на счета Украины, управляемые Фондом, уже поступило более $2,8 млрд финансовой помощи от Канады.

Помимо этого, Киеву будет предоставлено безвозмездно $84,5 млн на ремонт энергетической инфраструктуры города.

7:30

В настоящее время военнослужащий с позывным «Овен» исполняет обязанности командира отделения в зоне проведения специальной военной операции. «Когда началась мобилизация, я добровольно прибыл в военкомат города Новосибирска, где я проходил срочную службу», – говорит российский боец.

Сейчас «Овен» спокойно преодолевает трудности боевой жизни, веря в нашу победу: «Поставленные задачи выполняем, справляемся, продвигаемся. Победа будет за нами!».

Минобороны РФ.

7:28

Главное о специальной военной операции за 28 марта 2023 года.

  • Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

Минобороны РФ.