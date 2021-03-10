399-й день специальной военной операции на Украине ознаменован поставками боевой техники. И если российская армия получила с конвейера несколько сотен новейших танков Т-90М «Прорыв» и глубоко модернизированных машин Т-72Б3М, то украинским войскам передали для контрнаступления в зоне спецоперации не совсем подходящую бронетехнику.

По данным РИА Новости, российское новейшее вооружение, оснащенное дополнительной динамической защитой, позволяет эффективно противостоять противотанковым средствам поражения практически со всех ракурсов и значительно превосходит танки, в том числе стран НАТО. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили среди прочих БТР Stryker, которые опрокидываются от своего же выстрела. А поставленные на Украину Cougar, по оценке бывшего офицера армии США Станислава Крапивника, представляют собой бронированные внедорожники, предназначенные для разгона митингов, а не для ведения боевых действий.

Характерной особенностью СВО остаются катастрофические потери украинской армии. Только за сутки на донецком, краснолиманском, купянском, херсонском, южнодонецком, запорожском направлениях потери Киева составили около 468 военных убитыми. Украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров информирует, что Киев начал мобилизовывать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами. По его словам, наркотик на фронте раздают по официальной программе украинских властей.

Тем временем российские силы практически полностью зачистили промзону в Артёмовске и поразили пункт управления дронами ВСУ под Херсоном. Потери противника в живой силе составили более десяти человек. Близ Новомихайловки в районе Марьинки в ДНР ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также пикап ВСУ, который вёз военных.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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