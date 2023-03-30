Танки «Прорыв» против опрокидывающихся БТР Stryker — 399-й день спецопераци
Донецк, 30 марта, 2023, 07:11 — ИА Регнум. 399-й день специальной военной операции на Украине ознаменован поставками боевой техники. И если российская армия получила с конвейера несколько сотен новейших танков Т-90М «Прорыв» и глубоко модернизированных машин Т-72Б3М, то украинским войскам передали для контрнаступления в зоне спецоперации не совсем подходящую бронетехнику.
По данным РИА Новости, российское новейшее вооружение, оснащенное дополнительной динамической защитой, позволяет эффективно противостоять противотанковым средствам поражения практически со всех ракурсов и значительно превосходит танки, в том числе стран НАТО. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили среди прочих БТР Stryker, которые опрокидываются от своего же выстрела. А поставленные на Украину Cougar, по оценке бывшего офицера армии США Станислава Крапивника, представляют собой бронированные внедорожники, предназначенные для разгона митингов, а не для ведения боевых действий.
Характерной особенностью СВО остаются катастрофические потери украинской армии. Только за сутки на донецком, краснолиманском, купянском, херсонском, южно-донецком, запорожском направлениях потери Киева составили около 468 военных убитыми. Украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров информирует, что Киев начал мобилизовывать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами. По его словам, наркотик на фронте раздают по официальной программе украинских властей.
Тем временем российские силы практически полностью зачистили промзону в Артёмовске и поразили пункт управления дронами ВСУ под Херсоном. Потери противника в живой силе составили более десяти человек. Близ Новомихайловки в районе Марьинки в ДНР ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также пикап ВСУ, который вёз военных.
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