Москва, 29 марта, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов до международных соревнований неправомерны, говорится в заявлении министра спорта РФ Олега Матыцина.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

По его словам, «рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия».

Министр отметил, что Россия всегда выступала за спорт вне политики, международные федерации должны придерживаться данного принципа.

Спортсмены годами упорно тренируются для участия в соревнованиях по справедливым правилам, это их работа и жизнь, а лишать атлетов этого права антигуманно, заключил глава Минспорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Олимпийском комитета России сочли неприемлемыми рекомендации МОК по возвращению россиян к международным стартам. Россиянам по сути предлагают поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали.