Посольство РФ: США мешают независимому расследованию диверсий на «Северных потоках»

Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Соединённые Штаты всячески пытаются помешать проведению независимого расследования терактов на «Северных потоках». С соответствующим заявлением 29 марта выступила российская дипмиссия в Вашингтоне.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

В посольстве подчеркнули, что прозвучавшие заявления Белого дома о полном доверии к «тщательным» расследованиям единомышленников не стоят ломаного гроша, особенно после отказа допустить собственника газопроводов к следственным мероприятиям, а также блокировки призыва России, Китая и Бразилии в Совбезе ООН запустить полноценное международное расследование.

«Убеждены, что такой подход востребован всеми государствами, по-настоящему заинтересованными в установлении истины и наказании виновных с тем, чтобы исключить подобные террористические акты в будущем», — говорится в официальном заявлении.

Примечательно, что в информпространстве США умалчивают «проблему потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях», добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что в США знают, кто стоит за подрывами «Северных потоков», но расследовать диверсии не станут.