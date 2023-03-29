Москва, 29 марта, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Российское правительство занимается вопросом выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин 28 марта на стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Председатель правительства отметил важность поддержки бизнеса, экономики в стране. Мишустин пояснил, что необходимо создать дополнительные источники для финансирования.

«Нужно сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий», — добавил премьер, акцентируя, что правительство и Госдума готовят ряд предложений по вопросу ОФЗ.

Так, обсуждается тема выпуска облигаций федерального займа и других инструментов в дружественных валютах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут создать новый финансовый инструмент для накопления денежных средств населения — бескупонные облигации федерального займа.