ВС России уничтожили группу диверсантов и технику ВСУ около Марьинки в ДНР
Марьинка, ДНР, 29 марта 2023, 06:29 — REGNUM Российские войска около Новомихайловки в районе Марьинки в ДНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также пикап ВСУ, который вёз военных. Об этом сообщил 29 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
Успешную операцию провели мотострелки соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии. Была уничтожена группа противника в 20 человек на боевых машинах.
Расчёт беспилотника обнаружил украинский пикап с боевиками и боеприпасами в районе Новомихайловки. Цель была уничтожена.
По словам Ивана Бигмы, на донецком направлении воздушная разведка обнаружила огневые позиции расчетов автоматических гранатометов АГС-17 и бронетранспортер ВСУ. Российские артиллеристы поразили технику противника.
Как сообщало ИА REGNUM, около населённых пунктов Песчановка и Алёшки комплексы радиоэлектронной борьбы группировки «Днепр» подавили пять дронов ВСУ. В районе населённого пункта Тягинка ВС России уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777.