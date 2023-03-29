Минобороны России: группа диверсантов и техника ВСУ уничтожены около Марьинки в ДНР

Марьинка, ДНР, , 06:29 — REGNUM Российские войска около Новомихайловки в районе Марьинки в ДНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также пикап ВСУ, который вёз военных. Об этом сообщил 29 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО © Алексей Майшев/РИАНовости

Успешную операцию провели мотострелки соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии. Была уничтожена группа противника в 20 человек на боевых машинах.

Расчёт беспилотника обнаружил украинский пикап с боевиками и боеприпасами в районе Новомихайловки. Цель была уничтожена.

По словам Ивана Бигмы, на донецком направлении воздушная разведка обнаружила огневые позиции расчетов автоматических гранатометов АГС-17 и бронетранспортер ВСУ. Российские артиллеристы поразили технику противника.

Как сообщало ИА REGNUM, около населённых пунктов Песчановка и Алёшки комплексы радиоэлектронной борьбы группировки «Днепр» подавили пять дронов ВСУ. В районе населённого пункта Тягинка ВС России уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777.