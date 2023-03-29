Москва, 29 марта, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Телеведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович опроверг слухи о наличии у него большого количества недвижимости в Московской области, а также личных самолётов и вертолёта. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Якубович

«У меня, оказывается, раньше было 12 домов в Подмосковье. Сейчас почему-то четыре — видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье», — утверждает ведущий.

Как рассказал Якубович, ему также приписывали два самолёта и вертолёт. Но их, по заверению, известного телеведущего, у него нет.

«Где они стоят — не знаю, я в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шоумен Леонид Якубович, продолжительное время занимающий роль ведущего капитал-шоу «Поле чудес», заявлял, что не является зрителем своей передачи.