«Ведомости»: Россия к 2025 году отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией

Москва, , 05:42 — REGNUM К 2025 году Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Арменией и Киргизией, сообщают 29 марта «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленному в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.

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До конца 2024 года компании разработают «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов», к I кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов стран ЕАЭС.

В Армении у одного из операторов входящие и исходящие звонки в Россию обходятся в 22 рубля за минуту, а позвонить в другие страны стоит 39 рублей за минуту разговора. Другой мобильный оператор в странах СНГ предлагает пакетный тариф стоимостью 999 рублей, в который входят 10 гигабайт трафика и 100 исходящих минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в новых регионах России планируют подписать стратегические соглашения по улучшению сотовой связи. Речь идёт об улучшении сотовой связи на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.