Анкара, 29 марта, 2023, 05:45 — ИА Регнум. США, которые называют себя «американской империей», ждёт крах, как это случилось с Древним Римом. Свои предположения высказал обозреватель турецкого ежедневника Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и нынешней Америкой. Отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. Слабости Рима были слабостями Америки. Как и Рим, «американская империя» рухнет», — считает журналист.

Мурадоглу продолжает, что никаких признаков сожаления у писателей и политиков, которые приветствовали вторжение Америки, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США высказываются в поддержку создания спецтрибунала против России, подобные заявления не имеют никакого отношения к правосудию и являются откровенной профанацией, заявили 29 марта в посольстве РФ в Вашингтоне.