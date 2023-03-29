Посольство РФ: заявление США о поддержке создания спецтрибунала против России является профанацией

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Власти США высказываются в поддержку создания спецтрибунала против России, подобные заявления не имеют никакого отношения к правосудию и являются откровенной профанацией, заявили 29 марта в посольстве РФ в Вашингтоне.

Посольство РФ в США Washington.mid.ru

В дипмиссии подчеркнули, что США демонстрируют полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным интересам.

«Голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях — не что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны», — говорится в официальном заявлении.

Как отметили в посольстве, США при этом цинично воздерживаются от оценок преступлений украинских нацистов, многие годы терроризирующих мирное население.

Общество до сих пор не оправилось от вторжения США в Ирак, Афганистан, бомбежек Югославии и зверств во Вьетнаме. Как после этого в США могут заявлять об «ответственности за агрессию», недоумевают в российском посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндер заявил, что идея создания трибунала обсуждается министрами юстиции стран ЕС, однако чтобы продвинуть её через ГА ООН, не набирается необходимого числа голосов. Через СБ ООН, в компетенции которого лежит вопрос создания такого трибунала, помешает право вето России.