АВС: в США частично затонула баржа с 1,4 тыс. тонн токсичного метилового спирта

Луисвилл, США, , 05:06 — REGNUM В штате Кентукки, в Луисвилле, незакрепленная баржа с 1,4 тыс. тонн метанола на борту частично затонула на плотине. Об этом 29 марта сообщила телекомпания ABC.

Штат Кентукки Alexrk2

По каким причинам случилось затопление, не говорится. При этом отмечается, что пострадали и другие баржи, которые спустили с буксира в тот же день.

Сообщается, что шлюзы на плотине реки Огайо перекрыли, чтобы не было утечки токсичных веществ.

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