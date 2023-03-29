Луисвилл, США, 29 марта 2023, 05:06 — REGNUM В штате Кентукки, в Луисвилле, незакрепленная баржа с 1,4 тыс. тонн метанола на борту частично затонула на плотине. Об этом 29 марта сообщила телекомпания ABC.

Штат Кентукки
Штат Кентукки
Alexrk2

По каким причинам случилось затопление, не говорится. При этом отмечается, что пострадали и другие баржи, которые спустили с буксира в тот же день.

Сообщается, что шлюзы на плотине реки Огайо перекрыли, чтобы не было утечки токсичных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит», стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны.