Луисвилл, США, 29 марта, 2023, 05:06 — ИА Регнум. В штате Кентукки, в Луисвилле, незакрепленная баржа с 1,4 тыс. тонн метанола на борту частично затонула на плотине. Об этом 29 марта сообщила телекомпания ABC.

Alexrk2 Штат Кентукки

По каким причинам случилось затопление, не говорится. При этом отмечается, что пострадали и другие баржи, которые спустили с буксира в тот же день.

Сообщается, что шлюзы на плотине реки Огайо перекрыли, чтобы не было утечки токсичных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит», стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны.