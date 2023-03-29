Луганск, 29 марта, 2023, 04:54 — ИА Регнум. При наступлении в районе Сватово — Кременной российская армия стремится отбросить ВСУ за реку Жеребец, сообщается 29 марта в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Идут тяжёлые бои, российские войска наступают на Новосёловское, штурмуя волнами при поддержке бронетехники. В направлении Торского — Заречного примерно та же ситуация», — уточнили военкоры.

После штурма бои принимают более позиционный характер с интенсивными артдуэлями.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, на купянском и лиманском направлениях в течение суток российские военные вели наступательные действия в районах населённых пунктов Крахмальное, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое. Под огнём также находятся позиции ВСУ возле населённых пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области; в ЛНР — Невское, Кузьмино, Дубрава и Белогоровка, а также Спорное в ДНР.

По данным Минобороны России, на краснолиманском направлении ВСУ нанесено поражение у населённых пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР. Ликвидировано до 125 боевиков, четыре боевые бронемашины, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, для применения в зоне специальной военной операции российская армия получила несколько сотен новейших танков.