Москва, 29 марта, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Киев начал мобилизовывать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров.

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Пленный признался в своей наркозависимости и в том, что состоит на учете. При этом в военкомате он не скрывал ни двух судимостей, ни факта употребления наркотиков.

«Я — социальный наркоман, я этого не отрицаю, но на это закрыли глаза», — сказал Федоров, добавив, что наркоманов в ВСУ немало — наркотик раздают по официальной программе украинских властей.

Пленный добавил, что наркотики при желании достать нетрудно: по старым каналам, «Новой почтой», местные волонтёры приносят.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Зеленскому взяться за наркоманов после взяточников.